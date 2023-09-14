Gelinim Mutfakta 14 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? Günün 1.'si...
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Gelinim Mutfakta 14 Eylül 2023 puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. İşte, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusunun cevabı ve yarışma hakkında merak edilenler....
Gelinim Mutfakta 14 Eylül puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oldu. İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu 2023 ve günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA 14 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gün boyunca en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Tuğba oldu.
PUAN DURUMU
Tuğba: 22
Melike: 11
Gülenay: 10
Canan: 5
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- Gelinim Mutfakta 14 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? Günün 1.'si...
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