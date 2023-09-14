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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor 2023? ATV Kuruluş Osman günü mü değişti, ilk bölüm hangi tarihte?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2023
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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor 2023? ATV Kuruluş Osman günü mü değişti, ilk bölüm hangi tarihte?

"Kuruluş Osman günü mü değişti, ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. ATV'nin reyting rekorları kıran yapımı, 5. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Çarşamba günleri ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi merak konusu oldu. İşte, dizi hakkında detaylar...

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı ve her Çarşamba günü izleyicilerle buluşan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından sorgulanıyor. 5. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak olan dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. İşte, Kuruluş Osman 131. bölüm tarihi...

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?

130. bölümüyle sezon finali yapan Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi henüz ATV tarafından açıklanmadı. Kuruluş Osman 5. sezonuyla Çarşamba günleri ekranlara gelecek.

KURULUŞ OSMAN FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Osman Bey, Tekfur Valens olarak nam salmış Komutan Muzolan'ın her hareketinden haberdar olmaktadır. Komutan Muzolan, Osman Bey'in kendisine çok yakında olduğunun farkındadır, askerlere savunma düzeni alma emri verir. Komutan Muzolan'ın artık tek isteği zafer kazanmaktır, zafer için neleri göze almıştır?

OSMAN BEY'İN KOYUNHİSAR GALİBİYETİ!

Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir? Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans'ı ve Komutan Muzolan'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Osman Bey'in bu savaşta galip gelmesinin en büyük etkeni nedir? Osman Bey'in Koyunhisar galibiyeti Bizans'ta ve Anadolu'da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır. Bu durum karşısında Konya ve Bizans ne yapacaktır?

DEVLETİN AYAK SESLERİ!

Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır. Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir. Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır.

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