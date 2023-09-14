Kuruluş Osman ne zaman başlıyor 2023? ATV Kuruluş Osman günü mü değişti, ilk bölüm hangi tarihte?
"Kuruluş Osman günü mü değişti, ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. ATV'nin reyting rekorları kıran yapımı, 5. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Çarşamba günleri ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi merak konusu oldu. İşte, dizi hakkında detaylar...
Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı ve her Çarşamba günü izleyicilerle buluşan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından sorgulanıyor. 5. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak olan dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. İşte, Kuruluş Osman 131. bölüm tarihi...
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?
130. bölümüyle sezon finali yapan Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi henüz ATV tarafından açıklanmadı. Kuruluş Osman 5. sezonuyla Çarşamba günleri ekranlara gelecek.
KURULUŞ OSMAN FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Osman Bey, Tekfur Valens olarak nam salmış Komutan Muzolan'ın her hareketinden haberdar olmaktadır. Komutan Muzolan, Osman Bey'in kendisine çok yakında olduğunun farkındadır, askerlere savunma düzeni alma emri verir. Komutan Muzolan'ın artık tek isteği zafer kazanmaktır, zafer için neleri göze almıştır?
OSMAN BEY'İN KOYUNHİSAR GALİBİYETİ!
Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir? Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans'ı ve Komutan Muzolan'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Osman Bey'in bu savaşta galip gelmesinin en büyük etkeni nedir? Osman Bey'in Koyunhisar galibiyeti Bizans'ta ve Anadolu'da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır. Bu durum karşısında Konya ve Bizans ne yapacaktır?
DEVLETİN AYAK SESLERİ!
Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır. Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir. Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuruluş Osman ne zaman başlıyor 2023? ATV Kuruluş Osman günü mü değişti, ilk bölüm hangi tarihte?
- Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı ödemeler o tarihte yatıyor! e-Devlet'ten kontrol edin! 5 bin 98 lira Evde bakım, engelli aylığı, 65 yaş, Aile Destek...
- Şehirlerin Osmanlı dönemindeki isimlerine şaşıracaksınız! İşte yaşadığınız yerin eski adı...
- DGS EK TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2023 | DGS ek tercih 2023 ne zaman? Boş kontenjanlar, üniversite taban puanları, başarı sıralaması...
- Bakan Göktaş öğrencilere müjdeyi verdi! 5,6,7,8,9,10,11,12 ve üniversitelilere 750+750 TL anında ödeme! İkametgah adresinde hemen başvur!
- 65 yaş aylığında karar verildi! 2.348 TL maaşta yeni şartlar yüz güldürdü! Çocuğu, torunu, aylık geliri...
- Okul ara tatil ne zaman, kasım ayının kaçında? MEB son dakika tarihleri açıkladı! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12'ler 2023-24 tatil tablosu!
- Emekliye Ocak zammında %37'lik enflasyon hesabı! 12.24 puanlık refah payıyla 7.500 TL kök maaşlar katlanacak! SGK-SSK, BAĞKUR en düşük aylıklar değişti!
- Apple eski iPhone modellerinin fiyatını düşürdü! İşte fiyatı düşen iPhone modelleri ve yeni fiyatları…
- Emekliye 8.500 TL ekstra ödeme yapılacak! Bağ-Kur ve SSK’lılara promosyon jesti! 7.500 TL üstü maaş alanlara yeni zamlı tablo çıktı
- Adalet Bakanlığı 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi açıklandı!
- Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2023? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman yayınlanacak? 37. bölüm fragmanı