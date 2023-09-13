Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2023? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman yayınlanacak? 37. bölüm fragmanı

YALI ÇAPKINI 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını yeni sezon 15 Eylül 2023 tarihinde başlayacak.

37. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Yalı Çapkını'nın tanıtımına; iyileşen Ferit'in dedesine rağmen Seyran ile yeniden evlenmesi ve Halis Ağa'nın kızı Nükhet (Binnur Kaya) ile torunu Kaya'nın (Taro Emir Tekin) yalıya gelmesi damga vurdu.

Yalı Çapkını, 9 Haziran Cuma günü sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran "Yalı Çapkını" yeni sezon Cuma akşamı Star'da...