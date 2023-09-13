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Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2023? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman yayınlanacak? 37. bölüm fragmanı

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2023 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
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Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2023? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman yayınlanacak? 37. bölüm fragmanı

"Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Fenomen dizisinin yeni sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Her Cuma akşamı ekranlara gelen dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. İşte, Yalı Çapkını 37. bölüm tarihi ve fragmanı...

Afra Saraçoğlu ve Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinden yeni tanıtım geldi. 36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını 2. sezon ilk tanıtımda; Ferit ve Seyran'ın evlilik hazırlığı yapması dikkat çekti. İşte, Yalı Çapkını 2. sezon tarihi...

YALI ÇAPKINI 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını yeni sezon 15 Eylül 2023 tarihinde başlayacak.

37. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Yalı Çapkını'nın tanıtımına; iyileşen Ferit'in dedesine rağmen Seyran ile yeniden evlenmesi ve Halis Ağa'nın kızı Nükhet (Binnur Kaya) ile torunu Kaya'nın (Taro Emir Tekin) yalıya gelmesi damga vurdu.

Yalı Çapkını, 9 Haziran Cuma günü sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran "Yalı Çapkını" yeni sezon Cuma akşamı Star'da...

YALI ÇAPKINI'NDAN AYRILAN İSİMLER

Herkesin heyecanla beklediği Yalı Çapkını dizisinde Tarık karakterine hayat veren ve Ferit ile Seyran arasındaki tansiyonu artıran Baran Bölükbaşı, projeye veda etti.

Dizide Saffet rolünü canlandıran Ediz Akşehir de ailesiyle birlikte yeni sezonda yer almayacak.

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