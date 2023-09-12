12 Eylül 2023, Salı
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Esra Erol 12 Eylül Salı canlı yayın izle

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Giriş Tarihi: 12.09.2023
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Esra Erol 12 Eylül Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Eylül 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; anneleri “babalarınız farklı” dedi, Divitçi gerçekleri öğrenmek için Esra Erol’a geldi! Müslüm, Menekşe ve Mehmet babalarını öğrendi! Peki Güler’in babası kim? Babasıyla ilgili öyle bir isim ortaya atıldı ki inanamayacaksınız! “Aşkı Üstün’de buldum” dedi hayatının şokunu yaşadı, canlı yayında terk edildi! Hayal kırıklığına uğrayan Aynur isyan etti! Üstün Aynur Hanım’a ne teklif etti? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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