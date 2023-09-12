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Gelinim Mutfakta puan durumu! 12 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.09.2023
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Gelinim Mutfakta puan durumu! 12 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak ediliyor. İşte, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? sorusunun cevabı ve günün birincisi...

Gelinim Mutfakta 12 Eylül puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi...

GELİNİM MUTFAKTA 12 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA 11 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gün boyunca en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Melike oldu.

PUAN DURUMU

Canan, Gülenay ve Tuğba hingele doğru şekli veremediği için -2 ceza puan aldı.

Melike: 15

Tuğba:14

Gülenay: 14

Canan: 5

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