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Acun Ilıcalı açıkladı! Turabi Survivor All Star'da var mı, olacak mı? Turabi Çamkıran kimdir, Survivor'a mı katılacak?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.09.2023 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
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Acun Ilıcalı açıkladı! Turabi Survivor All Star’da var mı, olacak mı? Turabi Çamkıran kimdir, Survivor’a mı katılacak?

Survivor 2024 kadrosu belli oluyor. TV8 ekranlarını uzun soluklu yarışması Survivor'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden bu sezon kadroda yer alacak isimleri tek tek açıklamaya başladı. İşte, son açıklanan bomba isim...

Survivor 2024 All Star kadrosu belli olmaya başladı. Survivor'da iz bırakan yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alacak. İşte Acun Ilıcalı'nın duyurduğu son isim...

SURVIVOR 2024 ALL STAR'DA SMS YOK, TAMAMEN PERFORMANSA DAYALI OLACAK!

Survivor'da iz bırakan yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alacak.

Survivor 2024 All Star'da SMS oylaması yapılmayacak. Yeni konseptte eleme adayı olan yarışmacılar, kendi aralarında düelloya çıkacak ve performansı kötü olan isim adaya veda edecek.

İŞTE SURVİVOR ALL STAR'DA YARIŞACAK İSİMLER

1. NİHAT ALTINKAYA

2. NAGİHAN KARADERE

3. OGEDAY GİRİŞKEN

4. ALEYNA KALAYCIOĞLU

5. SERCAN YILDIRIM

6. DAMLA CAN

7. TURABİ ÇAMKIRAN

ACUN ILICALI BOMBAYI DUYURDU: 3. KEZ ŞAMPİYON OLMAYA GELİYOR

Survivor'a 2 kez katılarak ikisinde de şampiyon olan Turabi Çamkıran bir daha Survivor'a katılmayacağını söylemişti.

Acun Ilıcalı bombayı patlattı. Survivor AllStar 2024'te yer alacak olan Turabi için Ilıcalı "Üçüncü kez şampiyon olmaya geliyor" dedi.

TURABİ DAHA ÖNCE ŞU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI!

Survivor Turabi, daha önce yaptığı paylaşımda "Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum. Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım." demişti.

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