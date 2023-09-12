Acun Ilıcalı açıkladı! Turabi Survivor All Star’da var mı, olacak mı? Turabi Çamkıran kimdir, Survivor’a mı katılacak?

TURABİ DAHA ÖNCE ŞU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI!

Survivor Turabi, daha önce yaptığı paylaşımda "Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum. Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım." demişti.