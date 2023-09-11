GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2023 | Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 11 Eylül günün birincisi...

Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yayınlanıyor. İşte, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 11 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.