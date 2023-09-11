GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2023 | Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 11 Eylül günün birincisi...
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Gelinim Mutfakta 11 Eylül 2023 puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. İşte, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusunun cevabı ve yarışma hakkında merak edilenler...
Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yayınlanıyor. İşte, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim ve puan durumu!
GELİNİM MUTFAKTA 11 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 8 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında günün en yüksek puanını toplayan gelini Melike oldu.
GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın en yüksek puanını toplayarak bilezikleri kazanan gelin Gülenay oldu.
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- GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2023 | Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 11 Eylül günün birincisi...
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