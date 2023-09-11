Kim Milyoner Olmak İster haftada kaç gün yayınlanıyor? ATV Kim Milyoner Olmak İster saat kaçta, hangi gün?

"Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta?" sorularının cevabı araştırılıyor. Program, 10 Eylül 2023 tarihinde ekrana gelen bölümüyle izleyicileri büyüledi ve gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Nefesleri tutan anlar yaşandığı bu özel bölümde, Rabia Birsen Güvercin isimli yarışmacı, tam 1 milyon TL değerindeki soruyu başarıyla yanıtlayarak büyük bir sürprize imza attı. İşte, Kim Milyoner Olmak İster hakkında detaylar...