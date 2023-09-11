Kim Milyoner Olmak İster haftada kaç gün yayınlanıyor? ATV Kim Milyoner Olmak İster saat kaçta, hangi gün?
"Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta, hangi gün?" sorularının cevabı arama motorlarında hız kazandı. Program, dün akşam ekrana gelen bölümüyle izleyicileri büyüledi ve gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Nefesleri tutan anlar yaşandığı bu özel bölümde, Rabia Birsen Güvercin isimli yarışmacı, tam 1 milyon TL değerindeki soruyu başarıyla yanıtlayarak büyük bir sürprize imza attı. İşte, Kim Milyoner Olmak İster hakkında detaylar...
"Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta?" sorularının cevabı araştırılıyor. Program, 10 Eylül 2023 tarihinde ekrana gelen bölümüyle izleyicileri büyüledi ve gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Nefesleri tutan anlar yaşandığı bu özel bölümde, Rabia Birsen Güvercin isimli yarışmacı, tam 1 milyon TL değerindeki soruyu başarıyla yanıtlayarak büyük bir sürprize imza attı. İşte, Kim Milyoner Olmak İster hakkında detaylar...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN?
Kim Milyoner Olmak İster yarışması Pazar günleri ekrana geliyor.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ATV'de saat 20.00'de yayınlanıyor.
1 MİLYON TL'LİK SORU BİR KAZ DAHA AÇILDI
Kim Milyoner Olmak İster'in 10 Eylül Pazar günü ekrana gelen bölümünde 1 milyonluk soru heyecanı yaşandı.
Geçtiğimiz yıl kolunu kıyma makinesine kaptırarak biyonik kol kullanmaya başlayan Rabia Birsen Göğercin büyük başarısıyla izleyenleri hem güldürmüş hem de ağlatmıştı.
Milyonluk soruya ulaşarak Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Rabia Birsen Göğercin, zorlu sorulara cevap vermeyi başardı.
Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru ve cevabı şu şekildeydi;
SORU: Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?
A- Ş
B- V
C- G
D- H
Cevap: B
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