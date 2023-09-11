Masterchef kim elendi? 10 Eylül Masterchef Türkiye elenen yarışmacı kim oldu? Kimse beklemiyordu...

MASTERCHEF'TE ELENEN KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde oynanan 2. etapta başarısız olan SUNA oldu ve geçtiğimiz haftadan eleme adayı olarak bekleyen EDA'yla eleme düellosu oynayacak isim oldu.

MasterChef'te bu hafta elenen isim Suna ve Eda arasında oynanan eleme düellosunun ardından belli oldu. Elenen yarışmacı SUNA oldu.