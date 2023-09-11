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Masterchef kim elendi? 10 Eylül Masterchef Türkiye elenen yarışmacı kim oldu? Kimse beklemiyordu...

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Giriş Tarihi: 11.09.2023
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Masterchef kim elendi? 10 Eylül Masterchef Türkiye elenen yarışmacı kim oldu? Kimse beklemiyordu...

MasterChef 2023 son bölümde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı seçimleri sonunda Ayaz, Suna, Hasan, Sefa, Tolga, Tanya ve Esra haftanın eleme adayları olmuştu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan eleme oyununda kaybeden yarışmacıyı öğrenmek isteyenler, "Masterchef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor. İşte, cevabı...

Masterchef'te kim elendi, kim gitti?" sorusunun cevabı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Son bölümde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı seçimleri sonunda Ayaz, Suna, Hasan, Sefa, Tolga, Tanya ve Esra haftanın eleme adayları olmuştu. İşte, Masterchef elenen yarışmacı...

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

10 Eylül 2023 Pazar günü ekranlara gelen MasterChef 2023 All Star son bölümde eleme potasında yer alan Ayaz, Suna, Hasan, Sefa, Tolga, Tanya ve Esra arasında kritik eleme oyunu oynandı.

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan eleme oyununun ilk etabında eleme adayları eleme potasından çıkmak için mutfakta tüm hünerlerini ortaya koydu.

MasterChef eleme gecesinde verilen sürenin ardından eleme adayları Ayaz, Suna, Hasan, Sefa, Tolga, Tanya ve Esra hazırladıkları yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadımına sundu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Kritik eleme oyununun ilk etabında potadan çıkmayı başaran isimler Ayaz, Tanya ve Sefa oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde potadan çıkmayan Suna, Hasan, Tolga ve Esra ilk etapta potadan çıkamayarak 2. etaba kaldı.

MASTERCHEF'TE ELENEN KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde oynanan 2. etapta başarısız olan SUNA oldu ve geçtiğimiz haftadan eleme adayı olarak bekleyen EDA'yla eleme düellosu oynayacak isim oldu.

MasterChef'te bu hafta elenen isim Suna ve Eda arasında oynanan eleme düellosunun ardından belli oldu. Elenen yarışmacı SUNA oldu.

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