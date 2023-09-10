Kim Milyoner Olmak İster bugün saat kaçta? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru açıldı mı? ATV 10 Eylül yayın akışı...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster," izleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Son bölümde Rabia Birsen Güvercin'in milyonluk soruya kadar ilerlemesi, yeni bölüm öncesi izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne ilişkin tüm detaylar haberimizde...

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde 400.000 TL değerindeki soruyu bilen yarışmacı Rabia Birsen Güvercin geceye damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu, 400.000 TL'lik soruyu bilerek 1 milyon liralık soruyu açtırmaya hak kazanan Rabia'yı alnından öptü.