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Kim Milyoner Olmak İster bugün saat kaçta? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru açıldı mı? ATV 10 Eylül yayın akışı...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.09.2023
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Kim Milyoner Olmak İster bugün saat kaçta? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru açıldı mı? ATV 10 Eylül yayın akışı...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen "Kim Milyoner Olmak İster," izleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla takip ediliyor. Geçtiğimiz bölümde yarışmacı Rabia Birsen Güvercin'in milyonluk soruya kadar yükselmesi, programı izleyenleri yeni bölüm için heyecanlandırdı. Şimdi, izleyiciler merakla milyonluk soruyu ve yarışmacının bu zorlu soruya doğru yanıt verip vermeyeceğini bekliyorlar. ATV'nin 10 Eylül yayın akışı...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster," izleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Son bölümde Rabia Birsen Güvercin'in milyonluk soruya kadar ilerlemesi, yeni bölüm öncesi izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne ilişkin tüm detaylar haberimizde...

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde 400.000 TL değerindeki soruyu bilen yarışmacı Rabia Birsen Güvercin geceye damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu, 400.000 TL'lik soruyu bilerek 1 milyon liralık soruyu açtırmaya hak kazanan Rabia'yı alnından öptü.

📺KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü 10 Eylül 2023 saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak.

📌ATV 10 EYLÜL YAYIN AKIŞI

10:00 Yabancı Film : Yalan Dolan
11:15 Dizi Tv
12:05 Kardeşlerim
15:40 Safir
19:00 Ana Haber Bülteni
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

400 BİN TL'LİK SORU NEYDİ?

SORU:İstiklal Marşı'nı TBMM kürsüsünden ilk kez kim okumuştur?

A:Mustafa Kemal Atatürk

B:Halide Edip Adıvar

C:Mehmet Akif Ersoy

D:Hamdullah Suphi Tanrıöver

CEVAP:D

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