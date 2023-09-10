Kardeşlerim yeni sezonda da izleyiciyi ekrana kilitledi!

Patlayan tabanca ve Asiye'nin tepkisi ile Akif'in de ölüp ölmediği konusunda büyük merak yarattı. Herkesin büyük acılar çekmesine neden olan Akif, kendi hayatına da son mu verdi? Herkesin merak ettiği bu soru ve daha fazlası Kardeşlerim'in 16 Eylül Cumartesi akşamı atv'de yayınlanacak yeni bölümünde.

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