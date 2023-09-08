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Masterchef Azize estetik mi yaptırdı? Masterchef Azize kimdir, evli mi, kaç yaşında? İşte yeni hali...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.09.2023 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023
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Masterchef Azize estetik mi yaptırdı? Masterchef Azize kimdir, evli mi, kaç yaşında? İşte yeni hali...

Masterchef All Star yarışmacısı Azize Polat, son dönemde görüntüsündeki değişimle dikkat çekiyor. Polat'ı görenler tanımakta güçlük çekerken estekik yaptırıp yaptırmadığı merak ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları ise "Masterchef Azize estetik mi yaptırdı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Azize Polat'ın son hali...

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef, 2023 sezonunda All Star kadrosu ile ekrana geri döndü. MasterChef'in bu sezonundaki yarışmacılarından biri de Azize Polat oldu. Polat'ın yıllar içerisindeki değişimi ise gözlerden kaçmadı. İşte, son hali...

MASTERCHEF AZİZE ESTETİKLİ Mİ?

35 yaşında, 3 çocuk annesi ve ev hanımı olan MasterChef Azize, yarışmada hem lezzetli yemekler sunması hem de renkli kişiliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti ancak yarışmadan sonra hayatında bazı değişiklikler yapan yarışmacı, son halindeki değişimle adından söz ettirdi.

Son halini gören sosyal medya kullanıcıları, "Estetik mi yaptırdı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Yarışmacının yüz dolgusu yaptırdığı ayrıca burnuna da bir estetil operasyon yaptırdığı iddia edildi.

Öte yandan Azize Polat dişleriyle de ilgili bir işlem yaptırdı.

Polat, yarışmaya gelmek için 30 kilo verdiğini söylemişti.

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