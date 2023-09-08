Masterchef Azize estetik mi yaptırdı? Masterchef Azize kimdir, evli mi, kaç yaşında? İşte yeni hali...

MASTERCHEF AZİZE ESTETİKLİ Mİ?

35 yaşında, 3 çocuk annesi ve ev hanımı olan MasterChef Azize, yarışmada hem lezzetli yemekler sunması hem de renkli kişiliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti ancak yarışmadan sonra hayatında bazı değişiklikler yapan yarışmacı, son halindeki değişimle adından söz ettirdi.