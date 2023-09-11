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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 5. sezon tarihi açıklandı mı?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 11.09.2023
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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 5. sezon tarihi açıklandı mı?

"Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diziler yeni sezon tarihini duyurmuşken, sevilen diziden bir açıklama gelmeyince, sevenleri tarafından yeni sezonda dizi olmayacak mı sorusu gündeme geldi. İşte yeni sezon tarihi için detaylar...

"Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 5. sezon tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Haziran tarihinde ekranlara sezon finaliyle veda eden fenomen dizi, Eylül ayı itibariyle başlanması bekleniyordu. İşte konu hakkında son gelişmeler...

Yakında 5. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanan Kuruluş Osman dizisinde birtakım değişiklikler oldu. Dizinin sezon finali öncesi Malhun Hatun rolünü oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy ayrılık kararı almış ve ekip arkadaşlarıyla vedalaşmıştı. İddiaya göre Atiksoy yeni sezon için dönme kararı aldı ve 5. Sezonda yer alacağı söylendi.

KURULUŞ OSMAN'DAN HANGİ OYUNCU AYRILDI?

Sevilen dizide Ayşe Hatun'u canlandıran, Açelya Özcan'ın ekibe veda edeceği öğrenildi.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONDA OLACAK MI OLMAYACAK MI?

Yapım ekibinden dizinin yeni sezonda yayınlanmayacağına dair bir haber henüz gelmedi.

Peki yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detayları:

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun Eylül ayının sonlarına doğru başlayacağı öğrenildi. Kuruluş Osman'ın 131. bölüm fragmanı ise Eylül ayı ortalarında yayınlanacak.

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