Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 5. sezon tarihi açıklandı mı?

Yakında 5. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanan Kuruluş Osman dizisinde birtakım değişiklikler oldu. Dizinin sezon finali öncesi Malhun Hatun rolünü oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy ayrılık kararı almış ve ekip arkadaşlarıyla vedalaşmıştı. İddiaya göre Atiksoy yeni sezon için dönme kararı aldı ve 5. Sezonda yer alacağı söylendi.