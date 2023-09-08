Yargı dizisi ne zaman başlıyor 2023? Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3. sezon çekimleri başladı!

YARGI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yargı'nın 7 Mayıs 2023 Pazar günü yayınlanan 63. Bölümünde Ceylin, Ilgaz'ın ardından gözyaşı döküyor!

Kimsenin aklına dahi getiremeyeceği acı son gerçekleşmiştir. Ilgaz'ın haberi cinayet şüphelisi olarak tutulan Ceylin'i mahvetmiştir. Sevdiği adamı son bir kez olsun görme, ona dokunma isteği soruşturmayı yürüten emniyet ve adli makamların iki dudağı arasındadır.

Oğlunun ani kaybına Metin'in kalbi daha fazla dayanamaz ve hastaneye kaldırılır. Bu yüzden Çınar'a bugüne kadar taşıdıklarının hepsinden daha büyük bir yük kalır.

Ömer'i hiç hesaplamadığı bir gelişme beklerken, Turgut Ali ise kaçış planını adım adım ilerletmekte kararlıdır.