Yargı dizisi ne zaman başlıyor 2023? Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3. sezon çekimleri başladı!
"Yargı dizisi ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Üçüncü sezonuyla ekranlara geri dönecek olan dizinin yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisinin yeni sezon tarihi...
"Yargı dizisi ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?" sorusunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Üçüncü sezonuyla ekranlara geri dönecek olan dizinin yeni bölümleri merak konusu oldu. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisinin 3. sezon tarihi...
YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yargı 3. sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak dizinin yeni bölüm çekimlerinin en geç Eylül ayında başlaması bekleniyor. Dizinin yapım ekibinden konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir. Yargı yeni bölümleri ile yeni sezonda Kanal D'de yayınlanacak.
YARGI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Yargı'nın 7 Mayıs 2023 Pazar günü yayınlanan 63. Bölümünde Ceylin, Ilgaz'ın ardından gözyaşı döküyor!
Kimsenin aklına dahi getiremeyeceği acı son gerçekleşmiştir. Ilgaz'ın haberi cinayet şüphelisi olarak tutulan Ceylin'i mahvetmiştir. Sevdiği adamı son bir kez olsun görme, ona dokunma isteği soruşturmayı yürüten emniyet ve adli makamların iki dudağı arasındadır.
Oğlunun ani kaybına Metin'in kalbi daha fazla dayanamaz ve hastaneye kaldırılır. Bu yüzden Çınar'a bugüne kadar taşıdıklarının hepsinden daha büyük bir yük kalır.
Ömer'i hiç hesaplamadığı bir gelişme beklerken, Turgut Ali ise kaçış planını adım adım ilerletmekte kararlıdır.
Ilgaz'ın dosyasından çekilen Eren, Ceylin'i bir an önce içeriden çıkarma telaşındadır. Esas düşmanı fark ettirmeden yakalamak ve Ceylin'i aklamak onun hem mesleki hem vicdani en büyük sınavıdır. Bu uğurda en başından beri mesafeli olduğu Yekta ile iş birliği söz konusu olsa da…
Can damarlarından en büyüğü kopan Ceylin, hayata tutunmak için gerçeği bulmak adına elinden ne geliyorsa yapmak için çabalar; ancak, acısının üstünden gelmeye çalışmanın imkansızlığını kabullenmişken, Eren'den gelen bir teklif onu beklemediği bir yere götürecektir.
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- Yargı dizisi ne zaman başlıyor 2023? Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3. sezon çekimleri başladı!
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