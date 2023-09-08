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Yalı Çapkını bu akşam var mı, ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni bölüm tarihi açıklandı mı? 37. bölüm fragmanı...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.09.2023
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Yalı Çapkını bu akşam var mı, ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni bölüm tarihi açıklandı mı? 37. bölüm fragmanı...

"Yalı Çapkını ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını 2. sezonuyla ekranlara gelcek. Dizinin tanıtım videosunun yayınlanması sonrası, Yalı Çapkını yeni sezonda yaşanacak olaylar merak konusu oldu. İşte, 2. sezon tarihi...

"Yalı Çapkını ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını 2. sezonuyla ekranlara gelcek. Bu noktada izleyiciler, Yalı Çapkını yeni sezon tarihini araştırıyor. İşte, 2. sezon tarihi...

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yalı Çapkını yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın, yeni kadrosu ile Eylül ayının ikinci veya üçüncü haftasından itibaren ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TANITIMI YAYINLANDI

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. 9 Haziran akşamı 36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını 2. sezon tanıtım fragmanında, Ferit ve Seyran'ın evlilik hazırlığı yapması dikkatleri çekti.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer

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