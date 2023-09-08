Gelinim Mutfakta puan durumu 8 Eylül 2023! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
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Gelinim Mutfakta 8 Eylül puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. İşte, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı sorusunun cevabı ve günün birincisi...
Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, 8 Eylül 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA 8 EYLÜL KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın en düşük puanını toplayarak yarışmaya veda eden gelin henüz açıklanmadı.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında günün en yüksek puanını toplayan gelini henüz açıklanmadı.
GELİNİM MUTFAKTA 7 EYLÜL KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün en yüksek puanı toplayan gelin Gülenay oldu ve çeyrek altını kazandı.
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- Gelinim Mutfakta puan durumu 8 Eylül 2023! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
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