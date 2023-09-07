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Çukur'un Nehir'iydi! Hazal Subaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Dilek Taşı dizisi Figen hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2023 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023
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Çukur’un Nehir’iydi! Hazal Subaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Dilek Taşı dizisi Figen hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi...

"Hazal Subaşı kimdir, hangi dizilerde oynadı?" sorusunun cevabı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Çukur dizisinin eski oyuncusu Hazal Subaşı, bu sefer de yeni projesiyle gündeme geldi. Çukur'daki performansıyla adından söz ettirmiş olan Subaşı, şimdilerde Dilek Taşı dizisinde Figen karakterine hayat veriyor. İşte, Hazal Subaşı'nın hayatı ve yeni rolü hakkında merak edilenler...

Dilek Taşı dizisinde izleyicisi karşısına çıkan Hazal Subaşı, bir dönem Çukur dizisinde rol almıştı. Dilek Taşı'nda Figen karakterine hayat veren Subaşı'nın hayatı araştırılmaya başlandı. İşte, ünlü oyuncu hakkında merak edilenler...

DİLEK TAŞI FİGEN KİMDİR?

Hazal Subaşı karakterini şöyle anlatıyor:

"1980'de geçen bir hikâye bu. Türkiye'nin o zamanki durumunu da yansıtan bir dizi. Figen, adalet duygusu yüksek, çok duyarlı bir kız. Haksızlığa karşı gelemeyip birçok şeyle savaşıyor."

DİLEK TAŞI'NIN FİDGEN'İ HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

2 Mayıs 1995 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğan Hazal Subaşı'nın ailesi Selanik göçmenidir. Küçükken annesi ve babası boşandıktan sonra annesiyle yaşamaya başlayan Subaşı, 13 yaşındayken babasını trafik kazasında kaybetti. Ünlü oyuncunun Batuhan adında bir ağabeyi var.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunu olan Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar verdi. Ayrıca Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın oldu.

Ünlü oyuncu Çukur dizisindeki Nehir Bursalı karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

OYNADIĞI DİZİLER

Adını Sen Koy
Bir Umut Yeter
Halka
Çukur
Kasaba Doktoru
Dilek Taşı

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