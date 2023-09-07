Çukur’un Nehir’iydi! Hazal Subaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Dilek Taşı dizisi Figen hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi...

DİLEK TAŞI FİGEN KİMDİR?

Hazal Subaşı karakterini şöyle anlatıyor:

"1980'de geçen bir hikâye bu. Türkiye'nin o zamanki durumunu da yansıtan bir dizi. Figen, adalet duygusu yüksek, çok duyarlı bir kız. Haksızlığa karşı gelemeyip birçok şeyle savaşıyor."