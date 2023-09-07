Kuruluş Osman yeni sezon tarihi ATV 2023-24 | Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman, hangi gün yayınlanacak?
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezon heyecanıyla izleyicilerini bekliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini konu alan bu büyüleyici yapımın yeni sezon tarihi merakla beklenirken, izleyiciler aynı zamanda dizinin oyuncu kadrosunu da merak ediyor. Başrolünde Burak Özçivit'in olduğu dizi, tarihi bir yolculuğa çıkararak Osmanlı'nın ilk yıllarını ekrana taşıyor. İşte yeni sezona ilişkin gelişmeler...
Türk televizyonunun sevilen dizilerinden biri olan "Kuruluş Osman," beşinci sezonu için izleyicileri heyecanlandırıyor. Bozdağ Film'in imzasını taşıyan dizi, geçtiğimiz haziran ayında 130. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Eylül ayının gelmesiyle birlikte yeni sezonun başlama tarihi büyük bir merakla bekleniyor.
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yeni sezon diziler genellikle Eylül ayında başlıyor. Kuruluş Osman'ın da bu ay başlaması bekleniyor.
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?
Burak Özçivit
Yıldız Çağrı Atiksoy
Seda Yıldız
Özge Törer
Rüzgar Aksoy
Çağrı Şensoy
Yiğit Uçan
Emin Gürsoy
Miray Akar
KURULUŞ OSMAN KONUSU
Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.
Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi!
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- Kuruluş Osman yeni sezon tarihi ATV 2023-24 | Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman, hangi gün yayınlanacak?
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