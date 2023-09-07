Gelinim Mutfakta puan durumu 7 Eylül Perşembe | Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
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Gelinim Mutfakta 7 Eylül puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. İşte, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı sorusunun cevabı ve günün birincisi...
Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, 7 Eylül 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA 7 EYLÜL KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün en yüksek puanı toplayan gelin Gülenay oldu ve çeyrek altını kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREĞİ KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 6 Eylül dün en yüksek puanı toplayan gelin Canan oldu ve çeyrek altını kazandı.
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