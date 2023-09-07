Bu Cihana Sığmazam yeni sezon ne zaman başlayacak, hangi tarihte? ATV Ben Bu Cihana Sığmazan yeni bölüm duyurusu geldi mi?

Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır.