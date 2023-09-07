Bu Cihana Sığmazam yeni sezon ne zaman başlayacak, hangi tarihte? ATV Ben Bu Cihana Sığmazan yeni bölüm duyurusu geldi mi?
ATV ekranlarında Salı akşamları yayınlanan "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi, yeni sezon heyecanıyla izleyicileri bekliyor. Yayımlanan iki yeni fragman, dizinin izleyici kitlesini meraklandırdı. Cezayir'in masadan ayrılıp sakin bir hayat sürme isteğiyle başladığı hikaye, tekrar masaya dönme isteği ve düşmanlarıyla mücadelesiyle devam ediyor. Yeni sezonda neler olacağı büyük bir merak konusu.
Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, İsmail Demirci gibi deneyimli oyuncuların başrollerinde yer aldığı "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Yayımlanan yeni bölüm fragmanları, dizinin ikinci sezonunun oldukça hareketli ve dolu dolu geçeceğine işaret ediyor. İşte son gelişmeler...
YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin Eylül ayı içerisinde başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NE?
Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar.
Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır.
Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.
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