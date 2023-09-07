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Aldatmak 36. bölüm canlı izle! Aldatmak 2. sezon yeni bölüm tek parça izle! 7 Eylül ATV canlı yayın

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2023
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Aldatmak 36. bölüm canlı izle! Aldatmak 2. sezon yeni bölüm tek parça izle! 7 Eylül ATV canlı yayın

"Aldatmak 36. bölüm canlı izle" şeklindeki sorgulamalar arama motolarında hız kazandı. Başrollerini Vahide Perçin ve Ercan Kesal'ın paylaştığı yapım, bu akşam 2. sezonuyla ekranlara gelecek. Her Perşembe günü ATV'de yayınlanan dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler, ATV Aldatmak yeni bölüm izle linkini araştırıyor. İşte, Aldatmak 36. bölüm canlı izle ekranı!

Aldatmak 36. bölüm canlı izle! Başrollerini Vahide Perçin ve Ercan Kesal'ın paylaştığı yapım, bu akşam 2. sezonuyla ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler "ATV Aldatmak yeni bölüm izle" linkini araştırıyor. İşte, Aldatmak 36. bölüm canlı izle ekranı!

ALDATMAK YENİ BÖLÜM İZLE

Dizinin 36. bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

ALDATMAK 36. BÖLÜM KONUSU

Hem kızını hem de torununu kaybetmenin eşiğindeki Güzide, hayatının en zor kararının kıyısında savrulmaktadır.

Bu zor zamanlarda umduğu desteği göremeyecek, kendi başına ayakta durmayı bir kez daha öğrenmek zorunda kalacaktır.

Yürek burkan kaza ve devamında Behram'ın vurulması bütün aileyi dehşete düşürmüştür.

Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğu Dicleli ailesi için büyük bir soru işaretidir.

Beklenmedik bir ismin Güzide ve ailesinin hayatına girmesinin ise herkes için geri dönülmez etkileri olacaktır.

ALDATMAK SEZON FİNALİNDE YAŞANANAN OLAYLAR

Yeşim'in çaresiz hamleleri Zeliş'le arasındaki gerilimi bir kez daha artırırken, oğlunun iyiliğini gözeten Güzide'nin bu birlikteliğe vereceği tepkiyi kestirmek kolay değildir. Yeşim yüzünden ismi bütün ülkede skandallarla anılan Tarık, düşmanlarının dikkatini çekmeye başlarken geçmişe dair başka gizemlerin kapısı aralanır.

Tarık dostu olarak bildiği bir düşmanı ile karşı karşıya geldiğinde ani bir karar verip dönüşü olmayan bir hamle yapar. Tarık, gözlerden uzakta oynadığı bu oyunun en büyük düşmanı tarafından izlendiğinden habersizdir. Korkunç bir trafik kazası, Güzide ve ailesinin yüreklerine ateş düşürür. Kritik bir anda bir ikileme girilir. Güzide, hayatının en zor kararını vermek üzeredir.

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