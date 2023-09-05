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Yeni sezon fırtınayla başlıyor! Aldatmak’ta ipler iyice geriliyor

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 05.09.2023
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Yeni sezon fırtınayla başlıyor! Aldatmak’ta ipler iyice geriliyor

atv’nin, yapımını TIMS&B Productions’ın gerçekleştirdiği ‘Aldatmak’ dizisi yeni sezona başlamak için gün sayıyor. 7 Eylül Perşembe akşamı kaldığı yerden devam etmeye hazırlanan dizide heyecan bir an olsun durmayacak.

36.BÖLÜM ÖZETİ:

Hem kızını hem de torununu kaybetmenin eşiğindeki Güzide, hayatının en zor kararının kıyısında savrulmaktadır.

Bu zor zamanlarda umduğu desteği göremeyecek, kendi başına ayakta durmayı bir kez daha öğrenmek zorunda kalacaktır.

Yürek burkan kaza ve devamında Behram'ın vurulması bütün aileyi dehşete düşürmüştür. Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğu Dicleli ailesi için büyük bir soru işaretidir.

Beklenmedik bir ismin Güzide ve ailesinin hayatına girmesinin ise herkes için geri dönülmez etkileri olacaktır.

Teyit ettik Oylum Hanım’ın babası siz değilsiniz! "TEYİT ETTİK OYLUM HANIM'IN BABASI SİZ DEĞİLSİNİZ!"
Aldatmak 35. bölüm izle ALDATMAK 35. BÖLÜM İZLE
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