Gelinim Mutfakta 4 Eylül puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
Gelinim Mutfakta 4 Eylül 2023 puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. İşte, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı sorusunun cevabı ve günün birincisi...
Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, 4 Eylül 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA 4 EYLÜL KİM KAZANDI?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Bugünkü bölümde eşit puanı toplayan iki gelin oldu. Tuğba ve Melike kuraya kaldı. Kuradan çıkan Tuğba çeyrek altını kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ HANGİ GELİN KAZANDI?
77 Puanla 10 altın bileziğin sahibi Melike oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta yarışmasında Elif ve kayınvalidesi Çiğdem kendi istekleriyle yarışmadan çekildi.
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- Gelinim Mutfakta 4 Eylül puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
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