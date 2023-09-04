Aldatmak dizisinin yeni sezonunda tüm taşlar yerinden oynayacak
atv’nin, yapımını TIMS&B Productions’ın gerçekleştirdiği ‘Aldatmak’ dizisi yeni sezona başlamak için gün sayıyor. 7 Eylül Perşembe akşamı kaldığı yerden devam etmeye hazırlanan dizide heyecan bir an olsun durmayacak.
Nefes kesen sezon finalinin ardından kadroya eklenen yeni isimlerle birlikte hikayede tüm taşlar yerinden oynayacak.
Güzide'nin ailesini bir arada tutma mücadelesi daha da çetin bir savaşa dönüşürken Oylum cephesindeki gelişmeler izleyicileri derinden etkileyecek.
Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Aras Aydın, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken ve Nursel Köse'nin yer aldığı diziye ikinci sezonda Berkay Ateş, İlayda Çevik ve Alize Gördüm dahil oldu.
Aldatmak, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle 7 Eylül Perşembe akşamı atv'de!
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