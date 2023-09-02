Gönül Dağı yeni sezon öncesi üzdü! O isim diziden alelacele ayrıldı! Başrol oyuncusu...
"Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı merak konusu olurken, beklenmedik bir ayrılık haberi, dizinin hayranlarını üzdü. Dizinin ilk bölümünden itibaren kadroda yer alan ve sevilen bir karakteri canlandıran oyuncu, yeni sezonunda yer almayacak. İşte, o isim...
Gönül Dağı izleyicileri gelen haberle yıkıldı! O oyuncu diziye veda etti... TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nın yeni sezon çekimleri devam ederken, diziden bomba bir ayrılık haberi geldi. İşte, Gönül Dağı 2. sezon tarihi ve diziden ayrılan oyuncu...
GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gönül Dağı yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Haziran ayında sezon finali ile ekranlara ara veren dizinin Eylül ayında izleyiciyle buluşması bekleniyor.
Dizinin yeni sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 4. sezon çekimleri başlayan Gönül Dağı'na dizisinin oyuncu kadrosuna Burak Can ve Sude Zülal Güler dahil oldu.
HİÇ KİMSE BEKLEMİYORDU!
4. Sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanan Gönül Dağı dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Zahide karakterine hayat veren Ecem Özkaya diziye veda etti.
Ecem Özkaya, zaman atlamasının yaşanması beklenen dizinin yeni sezonunda olmayacak.
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- Gönül Dağı yeni sezon öncesi üzdü! O isim diziden alelacele ayrıldı! Başrol oyuncusu...
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