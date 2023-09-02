Gönül Dağı yeni sezon öncesi üzdü! O isim diziden alelacele ayrıldı! Başrol oyuncusu...

Gönül Dağı izleyicileri gelen haberle yıkıldı! O oyuncu diziye veda etti... TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nın yeni sezon çekimleri devam ederken, diziden bomba bir ayrılık haberi geldi. İşte, Gönül Dağı 2. sezon tarihi ve diziden ayrılan oyuncu...