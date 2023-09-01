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Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman 2023? Yalı Çapkını 2. sezon Eylül'ün kaçında başlayacak? 37. bölüm fragmanı...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2023
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Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman 2023? Yalı Çapkını 2. sezon Eylül’ün kaçında başlayacak? 37. bölüm fragmanı...

"Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Son dönemin en popüler dizilerinden biri olan Yalı Çapkını, sezon finalinde yaşanan heyecan dolu olaylarla ekranlara veda etmişti. Ferit Korhan'ın sezon finalinde vurulması, dizi tutkunları arasında büyük bir merak uyandırmıştı. İşte, Yalı Çapkını yeni sezon tarihi...

Yalı Çapkını yeni sezon tarihi 2023! Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonunda neler yaşanacağı merak konusu oldu. İzleyiciler yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. İşte Yalı Çapkını 2.sezon tarihi...

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yalı Çapkını'nda "Seyran Korhan" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, 15 Ağustos haftasında çekimlerin başlayacağını duyurmuştu.

Kadrosuna yeni isimlerin dahil olacağı Yalı Çapkını dizisinin eylül ayında kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

YENİ SEZON ÖNCESİ SENARİST DEĞİŞİKLİĞİ

Öte yandan "Yalı Çapkını" dizisinde yeni sezon öncesi senarist değişikliği yaşanmış, Mehmet Barış Günger yerine Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay gelmişti.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını 36. bölümünde Seyran ile kaçmaya çalışan Ferit'in Tarık tarafından vurulması damga vurdu.

Ferit'in akıbetini merak eden izleyiciler heyecanla yeni sezonun ilk bölümünü bekliyor.

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