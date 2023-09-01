Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman 2023? Yalı Çapkını 2. sezon Eylül’ün kaçında başlayacak? 37. bölüm fragmanı...

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?



Yalı Çapkını 36. bölümünde Seyran ile kaçmaya çalışan Ferit'in Tarık tarafından vurulması damga vurdu.

Ferit'in akıbetini merak eden izleyiciler heyecanla yeni sezonun ilk bölümünü bekliyor.