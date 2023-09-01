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Gelinim Mutfakta 1 Eylül puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını, bilezikleri kim kazandı? Elenen yarışmacı...

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Giriş Tarihi: 01.09.2023
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Gelinim Mutfakta 1 Eylül puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını, bilezikleri kim kazandı? Elenen yarışmacı...

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta programı 1 Eylül 2023 Cuma günü haftanın finaliyle ekranlara geliyor. Bu hafta hangi gelin ve kaynananın elendiği, çeyrek altın ve bilezikleri kimin kazandığı izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. İşte, Kanal D Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan ve elenen yarışmacı...

Gelinim Mutfakta 1 Eylül puan durumu hakkında detaylar arama motorlarında hız kazandı. Programda en yüksek puan alan isim çeyrek altını kaparken, haftanın en çok puanını alan ise altın bilezik almaya hak kazanıyor. Bu noktada izleyiciler, "Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 1 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta çeyrek altınları kazanan yarışmacı...

GELİNİM MUFTAKTA 1 EYLÜL HAFTANIN BİRİNCİSİ...

Gelinim Mutfakta programında 241. Hafta altın bileziği kazanan gelin henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz hafta 16 bileziği koluna takan gelin TUĞBA ERURUL oldu.

1 EYLÜL 2023 GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 241. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana henüz açıklanmadı.

Yarışmaya geçtiğimiz hafta veda eden gelin FATMA SAĞLAM olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 1 EYLÜL 2023

Gelinim Mutfakta 1 Eylül 2023 puan durumu henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 31 AĞUSTOS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün en yüksek puanını alan gelin Tuğba, çeyrek altının sahibi oldu.

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