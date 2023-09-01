Gelinim Mutfakta 1 Eylül puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını, bilezikleri kim kazandı? Elenen yarışmacı...

Gelinim Mutfakta 1 Eylül puan durumu hakkında detaylar arama motorlarında hız kazandı. Programda en yüksek puan alan isim çeyrek altını kaparken, haftanın en çok puanını alan ise altın bilezik almaya hak kazanıyor. Bu noktada izleyiciler, "Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 1 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta çeyrek altınları kazanan yarışmacı...