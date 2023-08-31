Ya Çok Seversen bu akşam neden yok, günü mü değişti? Ya Çok Seversen dizisi yeni bölüm ne zaman?
"Ya Çok Seversen bu akşam neden yok?" sorusunun cevabı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın yanı sıra kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan gibi isimlerin yer aldığı dizi bugün yayınlanmadı. Dizinin takipçileri ise yeni bölüm tarihi için araştırmalar yaıyor. İşte detaylar...
"Ya Çok Seversen bu akşam var mı yok mu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kerem Bürsin, Hafsanur Sancaktutan, Hatice Aslan ve Şerif Erol gibi isimleri başrollerde buluşturan yapımın bu akşam 9. bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin yeni bölümü Kanal D yayın akışı listesinde yer almadı. İşte, dizinin yeni bölüm tarihi...
YA ÇOK SEVERSEN BUGÜN NEDEN YOK?
Her Perşembe günü Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Ya Çok Seversen dizisinin akıbeti merak konusu oldu.
31 Ağustos 2023 Kanal D yayın akışı listesine göre Ya Çok Seversen bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
Dizinin yayın saatinde yani saat 20.00'de Mandıra Filozofu adlı film ekranda olacak.
YA ÇOK SEVERSEN NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kanal D ekranlarının Ay Yapım imzalı dizisi Ya Çok Seversen'in yayın günü değişti.
Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı dizi, bu haftadan itibaren artık cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkacak.
Buna göre Ya Çok Seversen'in 9. Bölümü, 2 Eylül 2023 Cumartesi günü yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI (31 AĞUSTOS 2023)
09.15 Yaprak Dökümü
11.00 Magazin D Yaz
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
16.00 Aşk-ı Memnu
18.20 Kanal D Ana Haber
20.00 Mandıra Filozofu
22.30 Mandıra Filozofu
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- Ya Çok Seversen bu akşam neden yok, günü mü değişti? Ya Çok Seversen dizisi yeni bölüm ne zaman?
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