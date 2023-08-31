Ya Çok Seversen bu akşam neden yok, günü mü değişti? Ya Çok Seversen dizisi yeni bölüm ne zaman?

"Ya Çok Seversen bu akşam var mı yok mu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kerem Bürsin, Hafsanur Sancaktutan, Hatice Aslan ve Şerif Erol gibi isimleri başrollerde buluşturan yapımın bu akşam 9. bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin yeni bölümü Kanal D yayın akışı listesinde yer almadı. İşte, dizinin yeni bölüm tarihi...