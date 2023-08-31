Gelinim Mutfakta puan durumu bugün | 31 Ağustos Gelinim Mutfakta çeyrek alıntını kim kazandı, kim birinci oldu?
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Gelinim Mutfakta 31 Ağustos 2023 puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. İşte, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı sorusunun cevabı ve günün birincisi...
Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, 31 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA 31 AĞUSTOS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREĞİ KİMALDI? (30 AĞUSTOS 2023)
Gelinim Mutfakta yarışmasında dün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altın kazanan gelini Elif oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 29 AĞUSTOS GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta Günün Birincisi çilekli kup'u en iyi yaparak puanları toplayan gelin Melike oldu.
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- Gelinim Mutfakta puan durumu bugün | 31 Ağustos Gelinim Mutfakta çeyrek alıntını kim kazandı, kim birinci oldu?
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