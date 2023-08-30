Aile dizisi ne zaman başlıyor 2023? Aile dizisi final mi yapacak, kaçıncı bölümde bitecek? Yeni sezon tarihi...
"Aile dizisi ne zaman başlıyor 2023?" sorusunun cevabı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi hakkında detaylar merak konusu oldu. Öte yandan dizinin final yapacağı haberi sosyal medyada konuşulmaya başlandı. İşte, Aile dizisinin 2. sezon tarihi ve konuya ilişkin detaylar...
"Aile dizisi ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı merak konusu olurken, dizinin final yapacağı yönünde iddialar haberi sosyal medyada gündem oldu. İşte, Aile dizisi yeni sezon tarihi ve final bölümü hakkında merak edilenler...
AİLE 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Nejat İşler gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisinin hayranlarını üzecek gelişme yaşandı.
Yapım tarafından yapılan açıklamaya göre, normalde Ağustos ayı itibarıyla setlere dönmesi beklenen Aile'nin yeni sezon çekimleri Eylül ayının ortalarına doğru başlayacak.
Bu kapsamda, sevilen dizi Ekim ayında yeni bölümleriyle ekranlarda yerini alacak. Aile 2. sezon yayın tarihi ile ilgili kanaldan açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
AİLE DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?
Öte yandan gelen son bilgilere göre Aile dizisi 30. ya da 31. bölümde final yapacağı öğrenildi.
Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.
AİLE SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Sevdiği adamın ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Devin, hamile olduğunu Aslan'a söyler. Aslan aldığı habere çok sevinir ancak Devin bu bebeği doğurmamakta kararlıdır.
Aslan, Devin'e doğacak bebekleriyle yeni bir hayat kurmanın mümkün olduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.
Kıymet'ten gelen bir telefon Hülya'yı harekete geçirir. Diğer taraftan Aslan da evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrenmek için planını işletmeye başlar.
Aslan evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrendiğinde ortaya çıkan gerçek, Aslan ve Hülya'nın ilişkisini derinden sarsar. Diğer taraftan bu gerçeği Cihan da öğrenir.
Devin'in kliniğine gider. Klinikte yaşananlardan sonra Devin, terapi seanslarını sonlandırma kararı alır.
Yağmur ve Eko'nun isteme töreni için herkes bir araya geldiğinde tüm sırlar birer birer gün yüzüne çıkar. Büyük bir tartışmanın sonunda Hülya; Devin ve Cihan'ın aylardır ondan gizli seans yaptıklarını Aslan'a söyler.
Şimdi yüzleşme sırası Aslan ve Cihan'dadır. İki kardeş arasında o gece yaşanacak yüzleşme, aileye ait kanlı sırların ortaya çıkmasıyla büyük bir hesaplaşmaya dönerken; aile büyük bir yıkıma doğru sürüklenecektir. Şimdi herkes, hayatlarını altüst edecek bir dönüm noktasındadır.
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