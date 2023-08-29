Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Ağustos bugün var mı, yok mu? ATV yayın akışı...
"Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. "Müge Anlı ile Tatlı Sert", merakla beklenen yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Program, kayıp kişilerin bulunması, ailelerin yeniden bir araya gelmesi, çözülemeyen cinayetlerin aydınlatılması gibi duygusal ve gerilim dolu anlar yaşatmaya devam edecek. İşte, Müge Anlı yeni sezon tarihi...
"Müge Anlı neden yok, yeni sezon ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. "Müge Anlı ile Tatlı Sert", yıllardır kayıp kişilerin bulunması, ailelerin yeniden bir araya gelmesi, çözülemeyen cinayetlerin aydınlatılması gibi konulara odaklanarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. İşte, programın yeni sezon tarihi...
MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Müge Anlı yeni sezonda da izleyici karşısında olacak. Müge Anlı İle Tatlı Sert geçtiğimiz sene 29 Ağustos tarihinde başlamıştı. Yeni sezon tarihini programın yapımcısı Taner Ercan ise 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü olarak duyurmuştu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Twitter (X) hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre program 4 Eylül 2023 Pazartesi günü itibarıyla hafta içi her gün saat 10.00'da ekrana gelecek.
MÜGE ANLI NEDEN YOK?
Geçtiğimiz günlerde programın yeni sezon tarihini duyuran yapımcı Taner Ercan '28 Ağustos Pazartesi günü görüşmek üzere' ifadesine yer vermişti.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Twitter (X) hesabı üzerinden yapılan duyuru ile ATV yayın akışına göre program 4 Eylül 2023 Pazartesi günü itibarıyla hafta içi her gün ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI 29 AĞUSTOS SALI
07:10 - Kalp Yarası
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Ateş Kuşları
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Kim Milyoner Olmak İster?
GEÇTİĞİMİZ SEZON DA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
Yaptığı her yayınla çok konuşulan gündem oluşturan Müge Anlı ve ekibi bu sezon boyunca 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı.
Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu.
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