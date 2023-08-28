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Sabahın Sultanı Seda Sayan hangi günler yayınlanıyor? Seda Sayan yeni sezon başladı mı, saat kaçta?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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Sabahın Sultanı Seda Sayan hangi günler yayınlanıyor? Seda Sayan yeni sezon başladı mı, saat kaçta?

"Sabahın Sultanı Seda Sayan saat kaçta yayınlanıyor?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan program, yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. İşte Seda Sayan yeni sezon hakkında detaylar...

"Sabahın Sultanı Seda Sayan saat kaçta yayınlanıyor?" sorusunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan program, yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. İşte Seda Sayan yeni sezon hakkında detaylar...

SEDA SAYAN BAŞLADI MI?

Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezonu 28 Ağustos Pazartesi günü (bugün) başladı.

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sabahın Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında saat 09.45'te izleyicisiyle buluştu.

SEDA SAYAN KİMDİR

Aysel Gürsaçer, bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

İlk ünlü olduğu zamanlardan bu yana her daim gündemde olan Seda Sayan 7. evliliğini Çağlar Ökten ile yaptı.

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