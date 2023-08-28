Esra Erol yeni sezon bugün mü başlıyor? Yeni sezon ilk bölümü saat kaçta başlayacak? 28 Ağustos Pazartesi ATV yayın akışı...
ATV'nin sevilen programı izleyicilerini heyecanlandırarak beklemeye başladı. Esra Erol'da programının kesin yayın tarihi, günü ve saati ile ilgili meraklı gözler, programın ne zaman ekrana döneceğini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Esra Erol'un her bölümünde duygusal anlara, gerçek hikayelere ve samimi sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitlemesi bekleniyor. Peki Esra Erol yeni sezon bugün mü başlıyor, saat kaçta başlayacak?
ATV'nin sevilen programı izleyicilerini heyecanlandırarak beklemeye başladı. Esra Erol'da programının kesin yayın tarihi, günü ve saati ile ilgili meraklı gözler, programın ne zaman ekrana döneceğini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Esra Erol'un her bölümünde duygusal anlara, gerçek hikayelere ve samimi sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitlemesi bekleniyor. Peki Esra Erol yeni sezon bugün mü başlıyor, saat kaçta başlayacak?
ESRA EROL BUGÜN SAAT KAÇTA?
Esra Erol'da 28 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00'da başlıyor. Sevilen program pazartesi gününden itibaren seyircisiyle buluşacak.
28 AĞUSTOS ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Barış Akarsu: Merhaba
22:15 Venom: Zehirli Öfke
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