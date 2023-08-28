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Esra Erol yeni sezon bugün mü başlıyor? Yeni sezon ilk bölümü saat kaçta başlayacak? 28 Ağustos Pazartesi ATV yayın akışı...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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Esra Erol yeni sezon bugün mü başlıyor? Yeni sezon ilk bölümü saat kaçta başlayacak? 28 Ağustos Pazartesi ATV yayın akışı...

ATV'nin sevilen programı izleyicilerini heyecanlandırarak beklemeye başladı. Esra Erol'da programının kesin yayın tarihi, günü ve saati ile ilgili meraklı gözler, programın ne zaman ekrana döneceğini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Esra Erol'un her bölümünde duygusal anlara, gerçek hikayelere ve samimi sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitlemesi bekleniyor. Peki Esra Erol yeni sezon bugün mü başlıyor, saat kaçta başlayacak?

ATV'nin sevilen programı izleyicilerini heyecanlandırarak beklemeye başladı. Esra Erol'da programının kesin yayın tarihi, günü ve saati ile ilgili meraklı gözler, programın ne zaman ekrana döneceğini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Esra Erol'un her bölümünde duygusal anlara, gerçek hikayelere ve samimi sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitlemesi bekleniyor. Peki Esra Erol yeni sezon bugün mü başlıyor, saat kaçta başlayacak?

ESRA EROL BUGÜN SAAT KAÇTA?

Esra Erol'da 28 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00'da başlıyor. Sevilen program pazartesi gününden itibaren seyircisiyle buluşacak.

28 AĞUSTOS ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Barış Akarsu: Merhaba

22:15 Venom: Zehirli Öfke

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