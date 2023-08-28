Esra Erol yeni sezon bugün mü başlıyor? Yeni sezon ilk bölümü saat kaçta başlayacak? 28 Ağustos Pazartesi ATV yayın akışı...

ATV'nin sevilen programı izleyicilerini heyecanlandırarak beklemeye başladı. Esra Erol'da programının kesin yayın tarihi, günü ve saati ile ilgili meraklı gözler, programın ne zaman ekrana döneceğini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Esra Erol'un her bölümünde duygusal anlara, gerçek hikayelere ve samimi sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitlemesi bekleniyor. Peki Esra Erol yeni sezon bugün mü başlıyor, saat kaçta başlayacak?