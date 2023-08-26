Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Yeni sezon tarihi açıklandı! Programın başarılı sunucusu araştırmacı gazeteci Müge Anlı, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Haziran ayın sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? İşte, merak edilen detaylar...
"Müge Anlı ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. ATV'de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan program Müge Anlı, yeni sezonu için gün sayıyor. Sezon finali yapan program, geçtiğimiz sezon boyunca 17 ayrı cinayet dosyasını aydınlatarak adaletin sağlanmasına katkı sağladı. İşte, Müge Anlı 16. sezon tarihi...
MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Müge Anlı yeni bölümleri ile 4 Eylül Pazartesi izleyici karşısına çıkacak.Müge Anlı hafta içi her gün saat 10.00'da ATV'de.
HAZİRAN AYINDA SEZON FİNALİ YAPTI
Yaptığı her yayınla çok konuşulan gündem oluşturan Müge Anlı ve ekibi bu sezon boyunca 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu.
Projenin faaliyete geçtiği ilk günden bu yana pati buldular internet sayfası patili dostlarla doldu taştı. Bir diğer proje olan, kaybolma riski yüksek vatandaşlarımız için hayata geçirdiği Sevgi İzi Projesi, bu yıl da hız kesmeden sürdü ve 753 vatandaşımız sağ salim bulunarak ailelerine teslim edildi.
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