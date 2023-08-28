Gelinim Mutfakta 28 Ağustos puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı 2023? Günün birincisi...
Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim sorgulanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, 28 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, 28 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA 28 AĞUSTOS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 25 AĞUSTOS ÇEYREĞİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi Tuğba oldu. Haftanın son çeyrek altınını Tuğba gelin kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA 16 BİLEZİK KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta boyu toplanan puanlar sonucunda haftanın birincisi Tuğba gelin olarak 16 bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın elenen ismi Fatma gelin oldu.
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- Gelinim Mutfakta 28 Ağustos puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı 2023? Günün birincisi...
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