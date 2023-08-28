Ateş Kuşları’nda heyecan dorukta! İkinci tanıtım nefes kesti! "Tam da babanın oğlusun!"

YENİ OYUNCULAR

'Ateş Kuşları'nın ikinci sezon ikinci tanıtımı yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve beğeni aldı. Yeni sezon çekimlerine iki hafta önce başlayan dizinin tanıtımında diziye bu sezon katılan ünlü oyuncular Emin Gürsoy ve Bülent Polat da yer aldı.

Emin Gürsoy 'Hacı Hafız' Bülent Polat 'Dr. Feza' karakterlerine hayat verirken dizinin 2. sezon yayınlanan iki tanıtımı ile yeni sezonda ekranda çok farklı bir 'Ateş Kuşları' olacağının mesajını verdi.