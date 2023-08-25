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Gönül Dağı yeni bölüm tarihi | 2023 Gönül Dağı yeni sezon ne zaman, hangi tarihte? İşte oyuncuları...

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Giriş Tarihi: 25.08.2023
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Gönül Dağı yeni bölüm tarihi | 2023 Gönül Dağı yeni sezon ne zaman, hangi tarihte? İşte oyuncuları...

Gönül Dağı'nın hayranları yeni sezon başlangıcı için heyecanla bekliyor. 24 Haziran'da sezon finaliyle ekranlara veda eden dizi, sezon finalinde izleyicileri duygusal anlara sürüklemişti. Sezon finalinde Taner karakteri, Selma'nın içindeki aşkı keşfetmesiyle izleyenleri duygulandırmıştı. Dizinin tutkunları, yeni sezonun ne zaman başlayacağını merakla bekleniyor. Peki Gönül Dağı yeni sezon ne zaman, hangi tarihte?

Gönül Dağı'nın hayranları yeni sezon başlangıcı için heyecanla bekliyor. 24 Haziran'da sezon finaliyle ekranlara veda eden dizi, sezon finalinde izleyicileri duygusal anlara sürüklemişti. Sezon finalinde Taner karakteri, Selma'nın içindeki aşkı keşfetmesiyle izleyenleri duygulandırmıştı. Dizinin tutkunları, yeni sezonun ne zaman başlayacağını merakla bekleniyor. Peki Gönül Dağı yeni sezon ne zaman, hangi tarihte?

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu Eylül ayında başlaması bekleniyor. Ancak net tarih henüz verilmedi. 104. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde gelişmelere yer verilecektir.

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ KONUSU

Taner, Selma'nın içindeki aşkı keşfeder. Ramazan ile araları bozulur. Amcaoğulları nasıl barışacaklarını düşünürler. Dişçi Musa ve Azize, aile arasında bir nikah töreni yapmaya karar verirler. Nikah sırasında beklenmedik olaylar yaşanır.

Sedef ve İsmet'in sınav sonuçları açıklanır ve beklenmedik bir sonuç ortaya çıkar. Zahide ve Sefer, bir karar vermek zorundadırlar ve bunun aileleri üzerinde etkileri olacaktır. Arslan Ailesi'ni bekleyen önemli bir karar vardır.

Asuman ve Cemile'nin doğumu yaklaşmaktadır ve doğum sırasında beklenmedik olaylar yaşanır. Taner ve Selma, aradan geçen sürenin ardından duygularını ilk kez konuşmaya karar verirler. İkili, ne karar vereceklerini belirlemek için önemli bir adım atarlar.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan

Semih Ertürk

Cihat Süvarioğlu

Hazal Çağlar

Nazlı Pınar Kaya

Ferdi Sancar

Ecem Özkaya

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