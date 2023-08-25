Gönül Dağı yeni bölüm tarihi | 2023 Gönül Dağı yeni sezon ne zaman, hangi tarihte? İşte oyuncuları...

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ KONUSU

Taner, Selma'nın içindeki aşkı keşfeder. Ramazan ile araları bozulur. Amcaoğulları nasıl barışacaklarını düşünürler. Dişçi Musa ve Azize, aile arasında bir nikah töreni yapmaya karar verirler. Nikah sırasında beklenmedik olaylar yaşanır.

Sedef ve İsmet'in sınav sonuçları açıklanır ve beklenmedik bir sonuç ortaya çıkar. Zahide ve Sefer, bir karar vermek zorundadırlar ve bunun aileleri üzerinde etkileri olacaktır. Arslan Ailesi'ni bekleyen önemli bir karar vardır.