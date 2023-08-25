TARİH BELLİ OLDU! Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?
"Müge Anlı ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. ATV'de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan program Müge Anlı, yeni sezonu için gün sayıyor. Sezon finali yapan program, geçtiğimiz sezon boyunca 17 ayrı cinayet dosyasını aydınlatarak adaletin sağlanmasına katkı sağladı. İşte, Müge Anlı 16. sezon tarihi...
Müge Anlı 16. tarihi belli oldu! Programın başarılı sunucusu araştırmacı gazeteci Müge Anlı, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Haziran ayın sezon finali yapan programın yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?
MÜGE ANLI 16. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ATV ekranlarının ilgiyle izlenenen programı Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi 4 Eylül Pazartesi olarak açıklandı.
HAZİRAN AYINDA SEZON FİNALİ YAPTI
Yaptığı her yayınla çok konuşulan gündem oluşturan Müge Anlı ve ekibi bu sezon boyunca 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu.
Projenin faaliyete geçtiği ilk günden bu yana pati buldular internet sayfası patili dostlarla doldu taştı. Bir diğer proje olan, kaybolma riski yüksek vatandaşlarımız için hayata geçirdiği Sevgi İzi Projesi, bu yıl da hız kesmeden sürdü ve 753 vatandaşımız sağ salım bulunarak ailelerine teslim edildi.
MÜGE ANLI KİMDİR?
Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.
Televizyon kariyerine ilk olarak Top Secret programıyla başlayan Müge Anlı, 2006-2008 yılları arasında Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı programı yaptı. Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.
Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010'da daha önce Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programı sundu. 2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.
Müge Anlı, 25 Haziran 2022 tarihinde Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.
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