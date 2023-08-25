TARİH BELLİ OLDU! Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

MÜGE ANLI KİMDİR?

Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.



Televizyon kariyerine ilk olarak Top Secret programıyla başlayan Müge Anlı, 2006-2008 yılları arasında Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı programı yaptı. Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.



Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010'da daha önce Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programı sundu. 2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.



Müge Anlı, 25 Haziran 2022 tarihinde Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.