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Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başladı! Hasret bitiyor

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 24.08.2023
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Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başladı! Hasret bitiyor

atv ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Eylül Pazartesi kaldığı yerden izleyicisiyle buluşacak. Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı’da bulacak.

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