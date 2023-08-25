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Gelinim Mutfakta 25 Ağustos PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim kazandı? Elenen yarışmacı...

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Giriş Tarihi: 25.08.2023
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Gelinim Mutfakta 25 Ağustos PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim kazandı? Elenen yarışmacı...

"Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?" sorusunun cevabı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta, haftanın finaliyle ekranlara geliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, 25 Ağustos Gelinim Mutfakta elenen yarışmacı...

Gelinim Mutfakta'da bugünün puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, 25 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve haftanın elenen yarışmacısı...

25 AĞUSTOS 2023 GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 10 altın bileziğin sahibi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

24 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 1199. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı..Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününde çeyreği alan gelin Tuğba oLdu. Gün toplamında gelinlerden yüksek puanları Melike Denktaş ile Tuğba Erurul aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

PUAN DURUMU

TUĞBA- 17

MELİKE- 15

ELİF- 13

FATMA- 7

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