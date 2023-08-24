Gelinim Mutfakta 24 Ağustos puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
TELEVİZYON ahaber.com.tr
Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim sorgulanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, 24 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, 24 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
24 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
23 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da bugün çıtır şinitzeli en iyi yapan gelin, kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak çeyrek altının sahibi oldu. Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde çeyreği alan gelin Elif oldu.
PUAN DURUMU
ELİF- 17
TUĞBA- 14
MELİKE- 11
FATMA- 6
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- Gelinim Mutfakta 24 Ağustos puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
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