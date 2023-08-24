Gelinim Mutfakta 24 Ağustos puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?

Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, 24 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...