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Kardeşlerim’in 4. sezonu için geri sayım başladı! Bu sezon da fırtına gibi esecek

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 24.08.2023
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Kardeşlerim’in 4. sezonu için geri sayım başladı! Bu sezon da fırtına gibi esecek

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in 4. sezonundan ilk tanıtım dün akşam ekranlara geldi. Tanıtım yayınlanır yayınlanmaz en çok izlenen videolar arasında yerini aldı.

3 sezondur Cumartesi gecelerinin vazgeçilmezi olan 'Kardeşlerim'in dördüncü sezonuna dair ipuçlarının yer aldığı yeni sezon tanıtımı heyecan yarattı.

İzleyenlerinin merakla beklediği tanıtım, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada da büyük ilgi görerek hızla en çok izlenen videolar listesine girdi!

ACI KAYIPLAR, HERKESİ ETKİLEYECEK SIRLAR, YENİ HAYALLER VE UMUTLARLA DOLU KARDEŞLERİM BU SEZONDA DA FIRTINA GİBİ ESECEK!

Büyük kazası sonrası geride kalanlar hayatlarına devam etmeye çalışsalar da beklenmedik gelişmeler herkesi etkileyecektir.

Hikayesi ve sevilen oyuncu kadrosuyla milyonları ekran toplayan Kardeşlerim, sevilen oyuncu kadrosuna eklenen yeni isimleri ve şaşırtıcı gelişmeleriyle yakında atv'de.

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