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Gelinim Mutfakta Elif kimdir, mesleği ne? Gelinim Mutfakta Elif Akçam neden diskalifiye oldu? Instagram hesabı!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2023
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Gelinim Mutfakta Elif kimdir, mesleği ne? Gelinim Mutfakta Elif Akçam neden diskalifiye oldu? Instagram hesabı!

"Gelinim Mutfakta Elif kim?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Özellikle yarışmacılarıyla gündem olan Gelinim Mutfakta programı yeni sezonuyla ekranlara geliyor. İzleyiciler ise yeni yarışmacı Elif Akçam hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta Elif kimdir, kaç yaşında? İşte, haberin ayrıntıları...

"Gelinim Mutfakta Elif kimdir, neden elendi?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Yarışmacılarıyla dikkat çeken program yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Eski sezonda da yarışan Elif Akçam'ın hayatı merak konusu oldu. İşte, Gelinim Mutfakta Elif hakkında merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA ELİF KİMDİR?

Programın yeni sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Elif Akçam, merak konusu oldu. İşte Elif Akçam'ın hayatından bazı detaylar:

Elif Akçam, sağlık sektöründe çalışmasının yanı sıra sosyal medya platformlarında içerik üretmeye de özen gösteriyor. Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonunda izleyicilerle buluşan Elif, lezzetli yemeklerle hem jüri üyelerini hem de izleyicileri etkilemeye çalışıyor.

Akçam, 2009 senesinde ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in Gelinim Mutfakta yarışmasını sunduğu dönemde de programa katılmıştır.

GELİNİM MUTFAKTA ELİF AKÇAM NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Gelinlerden Elif Akçam'ın yönetmenin odasından günün yemek tarifi çaldığı gerekçesiyle diskalifiye olabileceği açıklandı. Kendisine iftira atıldığını savunan Elif'in bu hareketi, kurallara aykırı olarak tanımlanırken sunucu Nursel Ergin, iddianın doğru olması halinde gelin Elif Akçam ve kayınvalidesi Çiğdem Akçam ile birlikte yarışmadan atılacağını duyurdu. Güvenlik kameralarının izlenmesinin ardından Elif'in yönetmen odasından aldığı kağıtta yemek tarifinin olmadığı anlaşıldı ve Elif diskalifiye edilmedi.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 13.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonunda Elif Akçam, Tuğba Erurul, Melike Denktaş ve Elanur Şeker yarışmacıları yer almaktadır.

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