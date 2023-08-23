Gelinim Mutfakta Elif kimdir, mesleği ne? Gelinim Mutfakta Elif Akçam neden diskalifiye oldu? Instagram hesabı!

GELİNİM MUTFAKTA ELİF KİMDİR?

Programın yeni sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Elif Akçam, merak konusu oldu. İşte Elif Akçam'ın hayatından bazı detaylar:

Elif Akçam, sağlık sektöründe çalışmasının yanı sıra sosyal medya platformlarında içerik üretmeye de özen gösteriyor. Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonunda izleyicilerle buluşan Elif, lezzetli yemeklerle hem jüri üyelerini hem de izleyicileri etkilemeye çalışıyor.

Akçam, 2009 senesinde ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in Gelinim Mutfakta yarışmasını sunduğu dönemde de programa katılmıştır.