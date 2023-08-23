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Gelinim Mutfakta 23 Ağustos puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu? Günün birincisi...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2023
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Gelinim Mutfakta 23 Ağustos puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu? Günün birincisi...

Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, 23 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Gelinim Mutfakta programı 6. sezonu ile ekranlara geliyor. Günün birincisi izleyiciler tarafından merak ediliyor. 23 Ağustos 2023 puan durumu ile birlikte altınları kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, 23 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, günün kazanan yarışmacısı...

23 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

22 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gün boyunca en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Tuğba oldu.

PUAN DURUMU

Fatma bugün yaptığı hata yüzünden -2 ceza puan aldı.

Tuğba: 19

Elif: 12

Melike: 14

Fatma: 4

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