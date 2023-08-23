Gelinim Mutfakta 23 Ağustos puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu? Günün birincisi...

Gelinim Mutfakta programı 6. sezonu ile ekranlara geliyor. Günün birincisi izleyiciler tarafından merak ediliyor. 23 Ağustos 2023 puan durumu ile birlikte altınları kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, 23 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, günün kazanan yarışmacısı...