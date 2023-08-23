Maviye Sürgün 11. bölüm izle! Show TV Maviye Sürgün dizisi son bölüm tek parça kesintisiz izle!
Maviye Sürgün dizisi yeni bölüm canlı izle! Başrollerini Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un üstlendiği dizi, etkileyici ve merak uyandıran hikayesiyle büyük ilgi görmekte. Dizinin 11. bölümünü kaçırmak istemeyenler, araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Maviye Sürgün saat kaçta ve hangi günler yayınlanıyor? İşte, Maviye Sürgün 11. bölüm linki!
Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı, heyecan dolu konusu ile dikkat çeken dizinin 11. bölümünü kaçırmak istemeyenler, "Maviye Sürgün 11. bölüm izle, Maviye Sürgün yeni bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, dizinin yeni bölüm konusu ve canlı yayın linki!
MAVİYE SÜRGÜN 11. BÖLÜM İZLE
Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.
https://www.showtv.com.tr/canli-yayin
MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Marmaris'in masalsı atmosferinde çekilen afişi ile göz dolduran Maviye Sürgün dizisinide Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'a;
Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Gökşen Ateş ve Hakan Salınmış gibi oyuncular eşlik ediyor.
MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ KONUSU
Maviye Sürgün dizisinin hikayesi kısaca şöyle;
Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih'in (Hakan Salınmış) yanına taşınır.
Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne'dir (Damla Sönmez).
Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.
MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ 11. BÖLÜM KONUSU
Defne, Ozan'a altın çantasını verir, karşılığında Murat'ın sağlığı için gereken parayı alır. Ali ise Defne'nin kendisini sırtından bıçakladığını görmüştür. Ancak Ali'nin hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlaması uzun sürmez.
Defne çantayı Ozan'a vermiş, Ali'nin davasında yardımı dokunacak bir çipi kopyalamıştır. Defne, Ali'ye karşı görevini yerine getirdiğini düşünür ve Murat'ın hastalığından dolayı da kasabadan gitmek ister.
Ozan çantayı aldıktan sonra, çantada gizli bir çiple kasabanın geleceğini değiştirecek planına başlar. Ali, Defne'nin yanında olmak ister ve ona güç verecek adımı atar. Ozan ise Ali'nin ve ailesinin hayatını etkileyecek bir yola girer.
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- Maviye Sürgün 11. bölüm izle! Show TV Maviye Sürgün dizisi son bölüm tek parça kesintisiz izle!
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