Hangisi "müthiş" kelimesinin TDK sözlüklerinde geçen anlamlarından biri değildir?
TELEVİZYON ahaber.com.tr
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Hangisi "müthiş" kelimesinin TDK sözlüklerinde geçen anlamlarından biri değildir?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...
"Hangisi "müthiş" kelimesinin TDK sözlüklerinde geçen anlamlarından biri değildir?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "Hangisi "müthiş" kelimesinin TDK sözlüklerinde geçen anlamlarından biri değildir?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?
SORU:Hangisi "müthiş" kelimesinin TDK sözlüklerinde geçen anlamlarından biri değildir?
A: Korkunç
B:Dehşetli
C:Muhteşem
D:Dayanılmaz
CEVAP: C
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- Hangisi "müthiş" kelimesinin TDK sözlüklerinde geçen anlamlarından biri değildir?
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