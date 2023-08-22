"Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre zabıt katibi olabilmek için, yazılı sınavda bilgisayarda üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime girmek gerekir?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre zabıt katibi olabilmek için, yazılı sınavda bilgisayarda üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime girmek gerekir?" sorusunun cevabı...