Zabıt katibi olabilmek için, yazılı sınavda bilgisayarda üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime girmek gerekir?
ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre zabıt katibi olabilmek için, yazılı sınavda bilgisayarda üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime girmek gerekir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.
"Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre zabıt katibi olabilmek için, yazılı sınavda bilgisayarda üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime girmek gerekir?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre zabıt katibi olabilmek için, yazılı sınavda bilgisayarda üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime girmek gerekir?" sorusunun cevabı...
SORU:Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre zabıt katibi olabilmek için, yazılı sınavda bilgisayarda üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime girmek gerekir?
A:45
B:90
C:180
D:360
CEVAP:B
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangisi "müthiş" kelimesinin TDK sözlüklerinde geçen anlamlarından biri değildir?
- 2 yeni transfer seyirciyi heyecanlandırdı! Gönül Dağı'nda senaryo sil baştan ele alındı! Zaman farkı ağızları açık bıraktı!
- Korelilerin sırrı güzelliğinizi ortaya çıkaracak! 7 gün yapın farkı görün! Ne leke ne sivilce A'dan Z'ye pürüzsüzlük!
- Sodayı kıymayla birleştirin lezzetine hayran kalın! Sizi çocukluğunuza götürecek tarif!
- AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇ TARİHİ 2023 | Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB son dakika duyuruları...
- Memur maaş zammına %15+%10+%6+%5'lik hesap! Emekliye 8.077'lik seyyanen artış piyangosu! Toplu sözleşme zammı, 3600 ek gösterge...
- SSK, BAĞKUR, 4C'li emekli zamlı maaş takvimi netleşti! 16.2 milyonun o tarihte hesabına yatacak! 7.500, 8.000, 9000 TL alanlar….
- Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 Üniversite kayıt dönemi başladı mı, hangi tarih son?
- Yalı Çakını'nda sevilmeyen karakterdi! Ayrılık haberini duyurdu! Başrol oyuncusu...
- MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimi 2023 | Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme 2. tercihler başladı mı, ne zaman? personel.meb.gov.tr
- Diziler ne zaman başlıyor 2023? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Gönül Dağı, Aile 2. sezon tarihi açıklandı mı?
- Okullar ne zaman açılacak 2023-2024? Anaokulu, ortaokul, liseler hangi tarihte açılacak?