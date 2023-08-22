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Zabıt katibi olabilmek için, yazılı sınavda bilgisayarda üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime girmek gerekir?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2023 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023
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Zabıt katibi olabilmek için, yazılı sınavda bilgisayarda üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime girmek gerekir?

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre zabıt katibi olabilmek için, yazılı sınavda bilgisayarda üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime girmek gerekir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

"Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre zabıt katibi olabilmek için, yazılı sınavda bilgisayarda üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime girmek gerekir?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre zabıt katibi olabilmek için, yazılı sınavda bilgisayarda üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime girmek gerekir?" sorusunun cevabı...

SORU:Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre zabıt katibi olabilmek için, yazılı sınavda bilgisayarda üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime girmek gerekir?

A:45

B:90

C:180

D:360

CEVAP:B

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