22 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Diziler ne zaman başlıyor 2023? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Gönül Dağı, Aile 2. sezon tarihi açıklandı mı?

Diziler ne zaman başlıyor 2023? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Gönül Dağı, Aile 2. sezon tarihi açıklandı mı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2023
ABONE OL
Diziler ne zaman başlıyor 2023? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Gönül Dağı, Aile 2. sezon tarihi açıklandı mı?

"Diziler ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Gönül Dağı, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Yargı, Kuruluş Osman, Adım Farah, Aile gibi dizilerin yeni sezon tarihleri, Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte izleyicilerin heyecanla beklediği bir gündem maddesi haline geldi. İşte, dizilerin yeni sezon tarihi!

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte, diziseverler, "Diziler ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun cevabına yanıt aramaya başladı. Yeni sezon tarihleri, izleyicilerin heyecanını yükseltirken, dizilerin fragmanları ve tanıtımları da araştırılmaya başlandı. İşte, haberin detayları...

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON TARİHİ

Gönül Dağı'nın yeni sezon başlangıç tarihi henüz belli olmadı. 24 Haziran Cumartesi günü sezon finali yaparak ekranlara ara veren Gönül Dağı'nın Eylül ayında yeni sezona başlaması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON TARİHİ

Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun Eylül ayının sonlarına doğru başlayacağı öğrenildi. Kuruluş Osman'ın 131. bölüm fragmanı ise Eylül ayı başlarında yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ

Kızılcık Şerbeti 2. sezon 5 Eylül 2023 Cuma günü başlıyor.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TARİHİ

Yalı Çapkını dizisinin ne zaman başlayacağına dair ne kanaldan ne de yapımcı firmadan bir açıklama gelmedi. Bununla birlikte dizinin yeni sezon çekimlerine 18 Ağustos itibariyle başlanacağı belirtildi.

Yalı Çapkını 2. sezonunun ise Eylül ayı ortaları itibariyle başlaması bekleniyor.

AİLE 2. SEZON TARİHİ

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizi Aile'nin hayranlarını üzecek gelişme yaşandı. Uzun süredir ne zaman başlayacağı konusunda meraklı bekleyişlerini sürdüren dizi severler için üzücü haber yapımdan geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA