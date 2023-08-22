Diziler ne zaman başlıyor 2023? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Gönül Dağı, Aile 2. sezon tarihi açıklandı mı?

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TARİHİ

Yalı Çapkını dizisinin ne zaman başlayacağına dair ne kanaldan ne de yapımcı firmadan bir açıklama gelmedi. Bununla birlikte dizinin yeni sezon çekimlerine 18 Ağustos itibariyle başlanacağı belirtildi.

Yalı Çapkını 2. sezonunun ise Eylül ayı ortaları itibariyle başlaması bekleniyor.