Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor 2023? Gelinim Mutfakta ne zaman, hangi saatte yayınlanıyor?
"Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. En sevilen gündüz kuşağı yemek programlarından olan Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırmaya devam ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün saat kaçta başlayacak? İşte, merak edilen detaylar...
Kanal D ekranlarıın sevilen programı Gelinim Mutfakta, sezon finalinin ardından kaldığı yerden devam ediyor. Geniş bir izleyici kitlesine sahip programı, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise, "Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor 2023?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, programın yayın saati...
GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Gelinim Mutfakta hafta içi her gün saat: 13:00'da ekranlara geliyor.
GÜNÜN YEMEĞİ
Gelinler haftanın birinci günü en güzel "Kıtır çıtır kıyma kavurma tarifi" yapabilmek için kıyasıya mücadele etti.
GÜNÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU!
Nursel Ergin dün Melike'ye 5, Tuğba'ya 3, Elif'e 2, Fatma'ya 1 puan verdi.
Şaheste gelini Melike'ye 3, rakibi Tuğba'ya 5 puan verdi.
*Çiğdem gelini Elif'i buldu ve 5 puan verdi.
*Emine gelini Fatma'yı buldu ve 5 puan verdi.
*Gönül gelini Tuğba'yı buldu ve 5 puan verdi.
*Gün boyunca en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Tuğba oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor 2023? Gelinim Mutfakta ne zaman, hangi saatte yayınlanıyor?
- Türklerin en kıymetli besini! Tıkanan damarları açıyor! Kötü kolesterolü (LDL) düşürmek için...
- Emekli Ocak zammı son dakika güncellendi! Ek zam ile yüzler gülecek! Taban aylık, oransal artış ile en düşük emekli maaşı...
- KPSS şartı yok! MSB en az ilköğretim mezunu 16 bin sözleşmeli personel alımı başladı!
- 4A-4B-4C'liler dikkat! 2 şarta uyanlar 3 emekli maaşı birden alabilecek! En az 11.100 TL...
- TFF Süper Lig maçlarını erteledi mi? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor maçları ne zaman oynanacak?
- Gelinim Mutfakta 22 Ağustos Salı puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, ne zaman? AÖL kayıt yenileme ücretleri ne kadar, kaç para?
- KYK YURT BAŞVURU 2023-2024 TARİHLERİ | KYK başvuruları ne zaman başlıyor? Ücreti, şartları...
- Canan Karatay'dan yağ yakıcı tarif! Bu şekilde içilmez demeyin! Yağların %50'sini yok ediyor! Şeker yerine 1 kaşık...
- Galatasaray transferde büyük oynuyor! Erden Timur yeni harekata çıktı! Bu kez Sofyan Amrabat...
- 2. Torba Yasa tarihi şekillendi! 100 bin işçiye kadro piyangosu çıktı! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen...