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Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor 2023? Gelinim Mutfakta ne zaman, hangi saatte yayınlanıyor?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2023
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Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor 2023? Gelinim Mutfakta ne zaman, hangi saatte yayınlanıyor?

"Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. En sevilen gündüz kuşağı yemek programlarından olan Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırmaya devam ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün saat kaçta başlayacak? İşte, merak edilen detaylar...

Kanal D ekranlarıın sevilen programı Gelinim Mutfakta, sezon finalinin ardından kaldığı yerden devam ediyor. Geniş bir izleyici kitlesine sahip programı, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise, "Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor 2023?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, programın yayın saati...

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün saat: 13:00'da ekranlara geliyor.

GÜNÜN YEMEĞİ

Gelinler haftanın birinci günü en güzel "Kıtır çıtır kıyma kavurma tarifi" yapabilmek için kıyasıya mücadele etti.

GÜNÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU!

Nursel Ergin dün Melike'ye 5, Tuğba'ya 3, Elif'e 2, Fatma'ya 1 puan verdi.

Şaheste gelini Melike'ye 3, rakibi Tuğba'ya 5 puan verdi.

*Çiğdem gelini Elif'i buldu ve 5 puan verdi.

*Emine gelini Fatma'yı buldu ve 5 puan verdi.

*Gönül gelini Tuğba'yı buldu ve 5 puan verdi.

*Gün boyunca en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Tuğba oldu.

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