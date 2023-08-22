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Gelinim Mutfakta 22 Ağustos puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2023 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023
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Gelinim Mutfakta 22 Ağustos puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

Gelinim Mutfakta programı 6. sezonu ile ekranlara geliyor. Günün birincisi izleyiciler tarafından merak ediliyor. 22 Ağustos 2023 puan durumu ile birlikte altınları kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, 22 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, günün birincisi...

Gelinim Mutfakta puan durumu 2023 izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, 22 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

GELİNİM MUTFAKTA 22 AĞUSTOS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA 21 AĞUSTOS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim mutfakta yarışmasında günün en yüksek puanını toplayarak altın kazanma şansı yakalayan ismi Tuğba oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 21 AĞUSTOS 2023

Gelinim Mutfakta yarışmacılarının puanları:

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